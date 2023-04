Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 25 aprile: Umberto chiamato a scegliere tra Flora e la contessa (Di martedì 18 aprile 2023) L’appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì de Il Paradiso delle Signore prosegue senza sosta. Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata che andrà in onda martedì 25 aprile, Flora dopo aver appreso che Umberto gli ha raccontato una menzogna, lo metterà alle strette. Nel frattempo, Roberto si accorgerà che il legame tra Marco e Stefania, con il passare del tempo è diventato sempre più forte. Le novità interesseranno da vicino anche Clara. Elvira si sforzerà di vedere Salvatore soltanto come un amico. Vittorio Conti sorprenderà Tancredi discutere con il maggiordomo, questo dettaglio alimenterà e non poco i suoi sospetti. Il Paradiso delle Signore 7, Flora chiederà a Umberto di essere ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023) L’appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì de Ilprosegue senza sosta. Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata che andrà in onda martedì 25dopo aver appreso chegli ha raccontato una menzogna, lo metterà alle strette. Nel frattempo, Roberto si accorgerà che il legame tra Marco e Stefania, con il passare del tempo è diventato sempre più forte. Le novità interesseranno da vicino anche Clara. Elvira si sforzerà di vedere Salvatore soltanto come un amico. Vittorio Conti sorprenderà Tancredi discutere con il maggiordomo, questo dettaglio alimenterà e non poco i suoi sospetti. Il7,chiederà adi essere ...

