Il nuovo Osimhen per il Milan | tam tam impazzito | ecco il prossimo bomber

(Di martedì 18 aprile 2023) In attesa di capire che ne sarà di Leao (e di Zlatan Ibrahimovic), ilcontinua a guardarsi intorno per rinforzare l'attacco per la prossima stagione. Dopo i nomi di Greenwood (Manchester United) e Saint-Maximin (del Newcastle, vecchio pallino dai tempi del Nizza), il nomesarebbe quello di Victor Boniface. Il mercato inglese ha costi proibitivi anche per i giocatori non di primissima fascia, e l'incognita della qualificazione alla prossima Champions League pesa sui progetti di Maldini e Massara, imponendo una ricerca in mercati più abbordabili come quello francese o belga. Gli esempi di Mike Maignan e Kalulu presi dalla Ligue 1 (due colpacci dal punto di vista tecnico e finanziario) insegnano, così come quello di Saelemakers arrivato dal Belgio, anche se il flop costosissimo di Charles De Ketelaere, stellina del Bruges non ancora esplosa ...