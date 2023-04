Il nuoto italiano è ancora work in progress

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 aprile 2023) Quindici pass complessivi per 12 atleti diversi più le due staffette 4x100 miste. Ai Campionati italiani assoluti di, terminati lunedì a Riccione, la nazionale azzurra non risponde agli sconquassi internazionali della prima metà di stagione (la settimana perfetta della sedicenne canadese Summer McIntosh, ma anche il 14’34’’91 nei 1500 stile libero dell’irlandese Daniel Wiffen, il quarto miglior tempo di sempre nella specialità di Gregorio Paltrinieri), ma qualifica comunque una dozzina di nomi ai prossimi Mondiali in vasca lunga che si terranno a Fukuoka (Giappone) dal 23 al 30 luglio, e lo fa con l’apparente calma di chi è consapevole del livello ormai raggiunto nel panorama globale e sa che i tempi, certi tempi, vanno nuotati quando conta, al grande appuntamento, e non ad aprile. I qualificati sono sette uomini (Thomas Ceccon nei 100 dorso, Nicolò Martinenghi ...