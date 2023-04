Il neo sindaco De Toni e l’elogio della complessità (e dell’intelligence) (Di martedì 18 aprile 2023) Non era una sfida facile, ma la ricetta politica di Alberto Felice De Toni ha convinto gli elettori di Udine che lo hanno premiato consegnandogli le chiavi della città. Il neo primo cittadino ha potuto contare su un appoggio molto trasversale: dal Pd al Movimento 5 Stelle, passando per Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra. Probabilmente ci voleva un ingegnere chimico per mettere assieme forze tanto diverse tra loro e che difficilmente in altre circostanze sono state in grado di collaborare. Ma chi è davvero l’ex rettore dell’Università di Udine? Partiamo col dire che è un esperto di intelligence. Più volte, infatti, è intervenuto al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. Prima un passo indietro nella sua biografia. Dopo la laurea in ingegneria, De Toni approda in Eni salvo ... Leggi su formiche (Di martedì 18 aprile 2023) Non era una sfida facile, ma la ricetta politica di Alberto Felice Deha convinto gli elettori di Udine che lo hanno premiato consegnandogli le chiavicittà. Il neo primo cittadino ha potuto contare su un appoggio molto trasversale: dal Pd al Movimento 5 Stelle, passando per Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra. Probabilmente ci voleva un ingegnere chimico per mettere assieme forze tanto diverse tra loro e che difficilmente in altre circostanze sono state in grado di collaborare. Ma chi è davvero l’ex rettore dell’Università di Udine? Partiamo col dire che è un esperto di intelligence. Più volte, infatti, è intervenuto al Master in Intelligence dell’UniversitàCalabria, diretto da Mario Caligiuri. Prima un passo indietro nella sua biografia. Dopo la laurea in ingegneria, Deapproda in Eni salvo ...

