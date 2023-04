Il Napoli scalda i tifosi su Twitter: “Insieme per scrivere la storia” (Di martedì 18 aprile 2023) Il Napoli suona la carica con un messaggio su Twitter: “Il nostro momento è arrivato. Insieme per scrivere la storia” “Il nostro momento è adesso! NapoliMilan: Insieme, per scrivere la storia… la nostra!”: la SSC Napoli ha caricato sul proprio profilo Twitter l’ambiente in vista della super sfida di stasera. La società partenopea ha anche pubblicato un video di alcune azioni della squadra azzurra risalenti alla partita d’andata. Si parte alle 21:00 con i partenopei che sono chiamati a ribaltare il punteggio dell’1-0 dell’andata, a firma di Ismael Bennacer. Vantaggio minimo in termini di risultato, importante dal punto di vista degli esiti favorevoli: due per il Milan (vittoria e pareggio, ndr), uno ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Ilsuona la carica con un messaggio su: “Il nostro momento è arrivato.perla” “Il nostro momento è adesso!Milan:, perla… la nostra!”: la SSCha caricato sul proprio profilol’ambiente in vista della super sfida di stasera. La società partenopea ha anche pubblicato un video di alcune azioni della squadra azzurra risalenti alla partita d’andata. Si parte alle 21:00 con i partenopei che sono chiamati a ribaltare il punteggio dell’1-0 dell’andata, a firma di Ismael Bennacer. Vantaggio minimo in termini di risultato, importante dal punto di vista degli esiti favorevoli: due per il Milan (vittoria e pareggio, ndr), uno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Il Napoli scalda i tifosi su Twitter: 'Insieme per scrivere la storia' #CalcioNapoli #ChampionsLeague #Milan… - Luxgraph : F1, Audi scalda i motori: “Gettate le basi della power unit per il 2026” - MilanSpazio : Napoli-Milan, Ciro Ferrara scalda la sfida: il consiglio per il capitano azzurro - weweretooyoungg : sei l'abbraccio tra la bellezza e anche il dolore l'alternanza tra il silenzio ed il rumore napoli non si può spieg… - Bassi10Bassi : RT @CasaLettori: L’ospedale delle bambole a Napoli: una visita che scalda il cuore #MeteInsolite a #CasaLettori -