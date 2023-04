Il Napoli è stanco e il Milan ora è più forte, proprio come il 1° maggio (Di martedì 18 aprile 2023) È finita più o meno come il 1° maggio 1988. Forse quella partita fu persino più equilibrata. E quando il Napoli ha avuto la chance di riaprirla, all’81esimo, Kvaratskhelia si è fatto parare il rigore da Maignan. E abbiamo avuto anche l’inutile gol nel finale. 1-1 il risultato, con gol di Giroud nel primo tempo e poi Osimhen al 93esimo. È invece finita con il Milan che va in semifinale di Champions. In tre partite ravvicinate i rossoneri hanno vinto due volte e hanno agevolmente controllato la terza volta che è finita 1-1. Ed è un dato che non ammette obiezioni. In questo momento sono più forti. Ci si era illusi che il problema fosse la mancanza di tifo ma è stata una di quelle leggende metropolitane che tanto piacciono alla città di Napoli. I tifosi del Milan hanno ugualmente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) È finita più o menoil 1°1988. Forse quella partita fu persino più equilibrata. E quando ilha avuto la chance di riaprirla, all’81esimo, Kvaratskhelia si è fatto parare il rigore da Maignan. E abbiamo avuto anche l’inutile gol nel finale. 1-1 il risultato, con gol di Giroud nel primo tempo e poi Osimhen al 93esimo. È invece finita con ilche va in semifinale di Champions. In tre partite ravvicinate i rossoneri hanno vinto due volte e hanno agevolmente controllato la terza volta che è finita 1-1. Ed è un dato che non ammette obiezioni. In questo momento sono più forti. Ci si era illusi che il problema fosse la mancanza di tifo ma è stata una di quelle leggende metropolitane che tanto piacciono alla città di. I tifosi delhanno ugualmente ...

