Il monumento alla rotonda Diaz ripulito dalle scritte dei vandali (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSu richiesta del sindaco Gaetano Manfredi due squadre di operai della Napoli Servizi sono intervenute questa mattina per ripulire il monumento di Armando Diaz, sulla omonima rotonda, che era stato imbrattato nei giorni scorsi da scritte vandaliche. L’imponente basamento in marmo che sorregge la statua del generale Diaz a cavallo, sul lungomare, era stato deturpato con grandi scritte nere realizzate con bombolette di vernice spray. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSu richiesta del sindaco Gaetano Manfredi due squadre di operai della Napoli Servizi sono intervenute questa mattina per ripulire ildi Armando, sulla omonima, che era stato imbrattato nei giorni scorsi dache. L’imponente basamento in marmo che sorregge la statua del generalea cavallo, sul lungomare, era stato deturpato con grandinere realizzate con bombolette di vernice spray. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

