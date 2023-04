Il ministro Lollobrigida | ' Incentivare nascite | no a sostituzione etnica' Schlein attacca | ' Frasi disgustose | da anni ' 30'

(Di martedì 18 aprile 2023) Furiosa polemica tra ildell'Agricoltura Francesco, di Fratelli d'Italia, e l'opposizione - Ellyin testa - dopo le sue parole sul calo della natalità in Italia. 'Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... captblicero : Oggi il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di citare la teoria del complotto più amata dai… - fratotolo2 : Alla dichiarazione del ministro #Lollobrigida “No alla #sostituzioneetnica, dobbiamo incentivare le nascite”, rispo… - Agenzia_Ansa : Il ministro Lollobrigida: 'Per incentivare le nascite bisogna costruire un welfare che permetta di lavorare e di av… - marisavillani : RT @repubblica: Il ministro Lollobrigida: 'Bisogna incentivare le nascite, no alla sostituzione etnica. Non è questa la strada' https://t.c… - g_brunella : RT @mpignatiello: “Sostituzione etnica” una delle teorie cospirazioniste che ha ispirato i responsabili delle stragi di estrema destra nel… -

'Sono parole indegne da parte di chi ricopre il ruolo di, che ci riportano agli anni '30 e vengono dette, per altro, nel giorno in cui il presidente ... sulle parole di Francesco. '...'Irresponsabili le parole del, che accosta immigrazione e sostituzione etnica, contrapponendovi le politiche per la natalità. Un linguaggio da cospirazionista, inaccettabile da ...... ildell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francescocompie l'ennesimo disastro comunicativo di questa maggioranza e del governo Meloni. " Non possiamo arrenderci al tema ...

Lollobrigida: 'No alla sostituzione etnica'. Schlein: 'Parole suprematiste' Agenzia ANSA

rispondendo alle affermazioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale ha chiesto di “incentivare le nascite per non arrenderci al tema della sostituzione etnica”. “Perché quando ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Irresponsabili le parole del Ministro Lollobrigida, che accosta immigrazione e sostituzione etnica, contrapponendovi le politiche per la natalità. Un linguaggio da ...