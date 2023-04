Il ministro Fitto interrotto alla Camera dalle opposizioni sul Pnrr: “Sono stato qui ore ad ascoltarvi” – Video (Di martedì 18 aprile 2023) I deputati dell’opposizione interrompono, anche con interventi aspri, la replica nell’Aula della Camera del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto sul dl Pnrr. La vicepresidente Anna Ascani fatica non poco a mantere il silenzio e a tenere basse le contestazioni, particolarmente veementi da parte di Federico Fornaro del Pd rispetto ad alcune affermazioni di Fitto. “Dovete far concludere la replica del ministro”, ordina Ascani minacciando richiami formali ai più indisciplinati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) I deputati dell’opposizione interrompono, anche con interventi aspri, la replica nell’Aula delladelper gli Affari europei Raffaelesul dl. La vicepresidente Anna Ascani fatica non poco a mantere il silenzio e a tenere basse le contestazioni, particolarmente veementi da parte di Federico Fornaro del Pd rispetto ad alcune affermazioni di. “Dovete far concludere la replica del”, ordina Ascani minacciando richiami formali ai più indisciplinati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

