Il Milan pareggia a Napoli e vola in semifinale di Champions 

AGI - Il gol in pieno recupero di Osimhen non basta al Napoli, che non va oltre un 1-1 con il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, permettendo ai rossoneri di strappare il pass per le semifinali al termine di un match ricco di episodi. Un rigore fallito per parte da Giroud e Kvaratskhelia (parate di Meret e Maignan), un altro non concesso in precedenza ai partenopei e i gol proprio di Giroud ed Osimhen. È il delirio per la squadra di Pioli che ora attende la vincente di Inter-Benfica (2-0 per i nerazzurri all'andata). Le primissime battute di gara sono quasi tutte di marca partenopea: i padroni di casa spingono sin dall'inizio alla ricerca del gol che possa riequilibrare immediatamente la doppia sfida, ma la retroguardia rossonera si dimostra attenta concedendo pochissimi spazi. Al 21' arriva il primo grande episodio del match, ...

