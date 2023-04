Il Milan è in semifinale di Champions League Non sempre vince l' estetica

(Di martedì 18 aprile 2023) Poteva andare diversamente, e almeno per venti minuti, i soliti quindi i primi, sembrava dovesse andare diversamente. È bello da vedere il Napoli, a tratti bellissimo: veloce, armonioso, avvolgente, elegantissimo sugli esterni. Khvicha Kvaratskhelia da un lato e Matteo Politano dall’altro: velocità, dribbling, tiri, pericoli. Poteva finire tanto a poco. La sensazione era quella. Ilrintanato dietro a difendere, il Napoli all’arrembaggio, coscienzioso, ma costante. Non è però andata come promettevano i primi vinti minuti. Perché il Napoli è un bello spettacolo, ma non né l’né il pregresso di nove mesi (meno uno abbondante del Mondiale) di calcio giocato a contare qualcosa in, soprattutto ai quarti di finali. Ilè in, ha eliminato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - AntoVitiello : Serata storica!!! Il #Milan torna in semifinale di #ChampionsLeague dopo 16 anni!! Quindici giorni di passione per… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - faiolaca : RT @CucchiRiccardo: Il #Milan torna in semifinale di #ChampionsLeague dopo 16 anni. Gigantesco ancora una volta #Maignan. Il #Napoli gioca… - LafaelReao : RT @MilanNewsit: C sta 'o Napoli for: il Milan fa fuori Spalletti ed è in semifinale! -

È ila strappare il biglietto per le semifinali di Champions grazie al gol di Giroud al Maradona di ... Vola inanche il Real Madrid di Carlo Ancelotti , con la doppietta di Rodrygo in ...NAPOLI - Pioli ce l'ha fatta anche stavolta, ha superato Spalletti per la terza volta in stagione e si è preso ladi Champions League con il. Al Maradona è finita in pareggio, ma basta ai rossoneri l' 1 - 1 per eliminare il Napoli e passare il turno. Il sogno Champions continua e Pioli festeggia:...Osimhen, al 93', trova il colpo di testa per l'1 - 1: troppo tardi, ilva in

Champions League: Napoli-Milan 1-1, rossoneri in semifinale dopo 16 anni - Sportmediaset Sport Mediaset

È il Milan la prima finalista della Champions League. Nel derby tutto italiano i rossoneri pareggiano 1-1 a Napoli e considerando la vittoria dell’andata a San Siro passano il turno. Partita subito ad ...Il Milan torna in semifinale di Champions League dopo 16 anni, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pari col Napoli che ha permesso il passaggio del ...