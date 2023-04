IL MILAN E’ IN SEMFINALE DI CHAMPIONS! Al Napoli non basta Osimhen | 1-1 al Maradona | Primapagina

(Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 23:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Iltorna in semifinale di Champions League dopo 16 anni: i rossoneri pareggiano 1-1 con ilalnel ritorno dei quarti di finale, sblocca Olivier Giroud che dopo aver fallito un rigore (parato da Alex Meret) si riscatta nel finale del primo tempo sulla fiammata di Rafael Leao, per gli azzurri di Spalletti nonil gol nel recupero di Victor. Decisivo anche Mike Maignan, che all’82’ para a Khvicha Kvarataskhelia un calcio di rigore che poteva cambiare le sorti della qualificazione. La squadra di Stefano Pioli torna tra le prime quattro d’Europa, l’ultima volta era accaduto nella stagione 2006/07, edizione vinta poi dal Diavolo in finale contro il Liverpool ...

