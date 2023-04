"Il migliore è Briatore". La bomba politica di Renzi: qua cambia tutto (Di martedì 18 aprile 2023) Colpo basso a Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Per Matteo Renzi "chi ha fatto opposizione meglio di tutti in Italia non è Schlein, Conte o il Terzo Polo, è Flavio Briatore". A detta del leader di Italia Viva, ospite di Quarta Repubblica nella puntata di lunedì 17 aprile su Rete 4, "Briatore, che ha votato destra e che ha detto: avete rotto le scatole di parlare di questioni che non riguardano la vita delle persone". Un discorso che avrebbe fatto solo l'imprenditore "Qui nessuno parla più di tasse. Io ho abbassato le tasse, lei no". Poi Renzi torna sulla polemica che ha visto l'ex alleato, Carlo Calenda, protagonista. Il numero uno di Azione ha scatenato Forza Italia dopo alcune parole pronunciate su Silvio Berlusconi. Parole che lo stesso Renzi definisce "ingenerose". "Non ho mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Colpo basso a Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Per Matteo"chi ha fatto opposizione meglio di tutti in Italia non è Schlein, Conte o il Terzo Polo, è Flavio". A detta del leader di Italia Viva, ospite di Quarta Repubblica nella puntata di lunedì 17 aprile su Rete 4, ", che ha votato destra e che ha detto: avete rotto le scatole di parlare di questioni che non riguardano la vita delle persone". Un discorso che avrebbe fatto solo l'imprenditore "Qui nessuno parla più di tasse. Io ho abbassato le tasse, lei no". Poitorna sulla polemica che ha visto l'ex alleato, Carlo Calenda, protagonista. Il numero uno di Azione ha scatenato Forza Italia dopo alcune parole pronunciate su Silvio Berlusconi. Parole che lo stessodefinisce "ingenerose". "Non ho mai ...

