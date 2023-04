Il marchio cinese ZEEKR pronto allo sbarco in Europa È il brand premium di Geely in Cina

(Di martedì 18 aprile 2023) Il produttoredellaHolding in, sbarcherà in Svezia e Paesi Bassi già alla fine del 2023. La gamma sarà composta dalla shooting-brake001 e dal SUV compattoX. Nel 2024 nel resto d’....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BellicoSilvio : @bergomifabio @DucaAndrea85 Sono gli stessi che rilevarono l'azienda Gucci. In quel frangente furono bravi. Il marc… - fainformazione : Oscal Pad 13: ufficiale il nuovo tablet premium di Blackview Batte un colpoil marchio cinese Oscal (di Blackview)… - fainfoscienza : Oscal Pad 13: ufficiale il nuovo tablet premium di Blackview Batte un colpoil marchio cinese Oscal (di Blackview)… - BungaBu72537413 : @BusaFabio E un auto cinese a marchio dacia, lascia perdere.... - fainformazione : NAB7: ufficiale il miniPC migliorato di Minisforum con Intel di 13a generazione Secondo quanto emerso nelle scorse… -

Polestar 4 tira fuori gli artigli. Ilelettrico di Volvo , facente parte del GruppoGeely , al Salone di Shanghai, dopo le versioni 2 berlina e 3 Suv ha presentato una versione dinamico. Più aggressiva sin dalla forma dei ...Si tratta di un passo molto importante per il, che prosegue nei suoi programmi di espansione: i primi modelli ad arrivare in Europa saranno l'ammiraglia 001 , una lussuosa shooting ...Ecco Polestar 4 , nuovo modello delsvedese controllato dalla Volvo Cars , e dunque di proprietà dellaGeely che possiede infatti i marchi di Goteborg. la vettura non è costruita in ...

Il marchio cinese ZEEKR pronto allo sbarco in Europa. È il brand ... DMove.it

Il marchio cinese arriverà in Svezia e Paesi Bassi per poi proseguire in altri mercati. Fin da subito ci saranno la X e la 001 ...Dopo decenni al vertice Volkswagen perde la leadership di mercato in Cina 18/04/2023 09:29 Le case automobilistiche tedesche sono in ritardo nel più ...