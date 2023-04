Il Male tra di noi: un nuovo intrigante “noir” della scrittrice rivelazione Cristina Stillitano (Di martedì 18 aprile 2023) Nella Roma immacolata della nevicata del ’56 fa la sua comparsa il Male. E il commissario Agostino Clodoveo vi si ritrova immerso fino al collo. Il caso che si trova davantoè inquietante e sfugge da tutte le parti. Un suicidio, forse un omicidio. Un dilemma in equilibrio sulla follia e la malvagità dell’animo umano che rischia di travolgere l’investigatore creato dalla penna di Cristina Stillitano, giornalista “convertita” al noir, nella nuova fatica “La giostra del perdono. “Ho sognato si uccidere per fuggire dal Male” confessa la protagonista al suo padre spirituale. Poco dopo morirà. Si dipana da qui una vicenda intricata, ricca di colpi di scena, giochi di specchi, dove nulla è come sembra. Il nuovo libro di Cristina Stillitano, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Nella Roma immacolatanevicata del ’56 fa la sua comparsa il. E il commissario Agostino Clodoveo vi si ritrova immerso fino al collo. Il caso che si trova davantoè inquietante e sfugge da tutte le parti. Un suicidio, forse un omicidio. Un dilemma in equilibrio sulla follia e la malvagità dell’animo umano che rischia di travolgere l’investigatore creato dalla penna di, giornalista “convertita” al, nella nuova fatica “La giostra del perdono. “Ho sognato si uccidere per fuggire dal” confessa la protagonista al suo padre spirituale. Poco dopo morirà. Si dipana da qui una vicenda intricata, ricca di colpi di scena, giochi di specchi, dove nulla è come sembra. Illibro di, ...

