Il grillismo è un lontano ricordo | con Meloni va in archivio l' assistenzialismo

(Di martedì 18 aprile 2023) Il governo sta per mandare definitivamente indecreto dignità e reddito di cittadinanza, le due misure bandiera delal governo che hanno in larga parte fallito gli obiettivi prefissati, essendo nati su meri presupposti ideologici. Le deroghe introdotte dal governo Draghi al provvedimento voluto da Di Maio quando era ministro del Lavoro sono scadute nello scorso autunno, e ora si interverrà sulle causali per rendere il mercato più flessibile in un momento in cui sta crescendo l'occupazione stabile. I datori di lavoro non dovranno più, insomma, dimostrare l'esistenza di un fattore straordinario per ricorrere al lavoro a termine, e la direzione è quella di potenziare il rinvio alla contrattazione collettiva. Una strada obbligata, visto che il decreto dignità dimostrò subito, ancora prima dei lockdown, di non funzionare, non agevolando il ...