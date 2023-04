(Di martedì 18 aprile 2023) Sono passate ancora pochissime settimane da quando ilVip 7 si è chiuso con la vittoria della modella triestina Nikita Pelizon. Nonostante le luci della casa si siano spente da poco tempo, già si parla delladel reality che dovrebbe partire a settembre 2023, subito dopo l’estate come da tradizione. In queste ultime ore però si stanno susseguendo diverse indiscrezioni rispetto a quello che sarà il prossimo GF. Una su tutte? Un vero e proprio ritornoper il programma tv. Andiamo a vedere che cosa sappiamo e che cosa ne sta venendo fuori. Ilrinuncia ai vip epersone comuni? A lanciare la notizia è stato Dagospia. Si legge che per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? Grande Fratello torna alle origini. Nella prossima edizione, sempre condotta da Signorini, ci saranno concorrenti… - IlContiAndrea : Grande Fratello, sempre con Signorini al comando, torna alla versione originale con le persone comuni. 'La durata c… - GiusCandela : GRANDE FRATELLO REVOLUTION, ECCO TUTTE LE NOVITA' DELLA PROSSIMA EDIZIONE 1) CONCORRENTI NIP 2)DURATA LIMITATA 3)… - Frances67834312 : RT @Giulia4__: Anto:'Il regalo mio più grande di questo grande fratello è stato EDOARDO??' UNO LA METÀ DELL'ALTRA??#donnalisi https://t.co… - tuttopuntotv : Il Grande Fratello torna alle origini: niente vip nella prossima edizione? #gfvip #gfvip8 #gfvip -

Rivoluzione in arrivo per il Grande Fratello Vip, che cambierà completamente veste per la prossima edizione, quella che dovrebbe andare in onda a ...La versione nip del Grande Fratello potrebbe tornare presto su Canale 5, con l'inserimento però di qualche volto noto. Il rumor ...