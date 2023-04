Il governo media sul Pnrr con la Commissione, ma è già pronto il compromesso: costerà 270 milioni (Di martedì 18 aprile 2023) L’ipotesi, per quanto concreta, non è di quelle esaltanti. Dunque ci sta che Giorgia Meloni e Raffaele Fitto di questa soluzione di ripiego ne parlino poco, quasi niente. E però sanno entrambi, e i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 aprile 2023) L’ipotesi, per quanto concreta, non è di quelle esaltanti. Dunque ci sta che Giorgia Meloni e Raffaele Fitto di questa soluzione di ripiego ne parlino poco, quasi niente. E però sanno entrambi, e i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrucci_3 : @GiancarloDeRisi diceRicolfi “ è la strategia dei media ad avvelenare il clima “ vero Basta accendere la TV per ren… - Claudio75412168 : RT @Ste_Mazzu: È 10 euro/h inferiore a quello in Francia e Germania e sotto la media europea, ma ciò che conta per establishment e quindi g… - AngiolinaRuta : RT @OmbraDuca: A Praga migliaia di cittadini si sono riuniti a Piazza Venceslao per protestare contro il governo ceco. ???????????? h… - cavalierebianc5 : RT @SilenzieFalsita: A Praga esplode la protesta: «No alla guerra, governo e media bugiardi» - EnricoCEngelma1 : RT @QLexPipiens: Peccato che laddove vengano effettuate registrazioni attendibili (dati ufficiali Euromomo) i dati dicano esattamente l'opp… -