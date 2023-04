Il governo catalano contro il Real Madrid: «un’offesa alle persone che hanno sofferto il franchismo» (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo El Chiringuito, programma sportivo della tv spagnola, il governo della Catalogna ha chiesto formalmente al Real Madrid di rimuovere il video con cui, questa mattina, rispondeva alle accuse di Laporta, presidente del Barcellona. Laporta ha infatti accusato il Real di essere una squadra di regime che ha sempre ricevuto favori arbitrali, al contrario del Barça. “Il governo della Catalogna chiede al Real Madrid di rimuovere il video «È irresponsabile, un’offesa alle migliaia di persone che hanno sofferto di franchismo»”. El Gobierno de Catalunya pide que el Real Madrid retire el vídeo ”Es una irresponsabilidad, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo El Chiringuito, programma sportivo della tv spagnola, ildella Catalogna ha chiesto formalmente aldi rimuovere il video con cui, questa mattina, rispondevaaccuse di Laporta, presidente del Barcellona. Laporta ha infatti accusato ildi essere una squadra di regime che ha sempre ricevuto favori arbitrali, al contrario del Barça. “Ildella Catalogna chiede aldi rimuovere il video «È irresponsabile,migliaia dichedi»”. El Gobierno de Catalunya pide que elretire el vídeo ”Es una irresponsabilidad, ...

