Il giornalista Usa Evan Gershkovich appare in aula a Mosca (Di martedì 18 aprile 2023) Braccia incrociate, camicia a scacchi blu e jeans, il giornalista americano Evan Gershkovich è apparso nell'aula di un tribunale di Mosca dove i media hanno potuto vederlo per la prima volta dal suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Braccia incrociate, camicia a scacchi blu e jeans, ilamericanoè apparso nell'di un tribunale didove i media hanno potuto vederlo per la prima volta dal suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Comincio ad averne le scatole piene di gente che viene a chiedermi conto di cose dette o fatte da altri e soprattut… - dariodelcolle : RT @ultimenotizie: #Spagna, #Turchia e #Ungheria non hanno firmato la lettera per chiedere alla #Russia la liberazione del giornalista Usa… - annamaria_ff : RT @VadymVietrov: Il giornalista del WSJ Evan Gershkowitz accusato dai russi di spionaggio La 'femida' russa non ha spiegato quali informa… - francybonghi : @michelefrola @watohal @AgainCarlakak Lei si rende conto che #Assange rischia 175 anni di carcere americano solo pe… - aranciaverde : RT @giu33liana: #FacciamoRete #DirittiCivili #USA #WikiLeaks #Assange Per la prima volta nella Storia, in un Paese che si dice democra… -