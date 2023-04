Il G7 si impegna ad accelerare l’eliminazione dei combustibili fossili

(Di martedì 18 aprile 2023) I ministri dell’Energia e dell’Ambiente del Gruppo dei Sette Paesi ricchi hanno promesso domenica di lavorare peril passaggio a energie più pulite e rinnovabili, ma non hanno fissato un calendario per la graduale eliminazione delle centrali elettriche a carbone, al termine di due giorni di colloqui nella città settentrionale giapponese di Sapporo. I

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ai_news_italia : Il G7 si impegna per l'ambiente: accelerare l'abbandono dei combustibili fossili e porre fine all'inquinamento da p… -

... da sempre siper valorizzare il territorio nazionale e sostenere nel mondo il Made in ... Per ridurre le incognite edla penetrazione dei mercati individuati è utile essere informati, ...Sottolineiamo il nostro impegno, nel contesto di uno sforzo globale, perl'eliminazione graduale dei combustibili fossili senza sosta in modo da raggiungere lo zero netto nei sistemi ...Inoltre, sempre entro il 2025, Apple siad utilizzare elementi di terre rare interamente ... Il robot Dave, utilizzato da un partner in Cina, può invece aiutare adulteriormente il ...

G7 clima, impegno ad accelerare abbandono del fossile Agenzia ANSA

Sergio Mattarella nel suo viaggio in Polonia, da cui tornerà giovedì passando dalla Repubblica slovacca, dice parole molto nette su quella che non è soltanto ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...