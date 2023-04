Il flop del processo Ubi Banca: assolti 31 imputati su 31 (Di martedì 18 aprile 2023) Trentuno imputati assolti su trentuno. E’ ciò che rimane del processo Ubi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 aprile 2023) Trentunosu trentuno. E’ ciò che rimane delUbi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il flop del padrino di #Soumahoro costa ai contribuenti italiani 200mila euro #DaMilano - Mena_dambrosi : RT @dreamingtom_: il Coachella quest’anno è un flop perché non è andata Vanessa la regina del festival i suoi outfit???? - mariyag52489109 : RT @marzia_mazzini: @Antonel98579292 @PinaMangano1 Tutta colpa del film????? servono i gioielli per far fronte al flop ?????? - duemilaspine : Flop per l’assenza della negazionista del covid quando letteralmente c’era lei con La Combi Versace… - mah6mes : @luluaustylinson QUE LO AMA??? JSJSJSJJSJSJSJSJS, y que dices si a ustedes el tpwk les pasa por el arco del triunfo… -