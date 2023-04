Il fattore determinante per il futuro di Osimhen che lo avvicina alla Germania

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 aprile 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 18/04/2023 In onda alle 14:46 CEST Victor, una delle stelle del Napoli, vuole trovare un posto in una delle grandi squadre europee La sua ragazza potrebbe essere undi classe quando si decide il suoVictorè una delle perle del Napoli. Lui ‘marcatore mascherato‘, come è conosciuto per via della mascherina che indossa abitualmente in campo, aggiungi 25 gol e 5 assist nelle 30 partite che ha giocato in prima classe fino ad oggi. L’attaccante è uno dei tasselli fondamentali della grande prestazione del Napoli questa stagione. Tuttavia, tutto indica che il suoè separato dall’Italia. Lui napoli ancora ha opzioni in Champions forchette leader assoluto della Serie A. Con 14 punti di ...