Il dramma di Roberto Vecchioni, muore il figlio Arrigo: “Dopo tanto dolore, finalmente è in pace” (Di martedì 18 aprile 2023) Con un doloroso post su Facebook, il cantautore Roberto Vecchioni ha annunciato la morte del figlio, Arrigo Vecchioni, che ha avuto dalla sua seconda moglie, Daria Colombo. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”, ha scritto Vecchioni, travolto dai messaggi affettuosi di migliaia di persone. Che, sui Social, gli si sono strette attorno. Roberto Vecchioni ha accompagnato il post con una foto del figlio Arrigo sorridente. Arrigo era il terzo dei quattro figli di Vecchioni, il primogenito avuto dalla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Con un doloroso post su Facebook, il cantautoreha annunciato la morte del, che ha avuto dalla sua seconda moglie, Daria Colombo. “, il nostro meravigliosoin. La famiglia chiede silenzio”, ha scritto, travolto dai messaggi affettuosi di migliaia di persone. Che, sui Social, gli si sono strette attorno.ha accompagnato il post con una foto delsorridente.era il terzo dei quattro figli di, il primogenito avuto dalla ...

