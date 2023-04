Il dolore della famiglia e delle compagne di squadra: l'ultimo saluto a Julia Ituma (Di martedì 18 aprile 2023) Questa mattina presso la chiesa San Filippo Neri a Milano si sono svolti i funerali di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni della Igor ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 18 aprile 2023) Questa mattina presso la chiesa San Filippo Neri a Milano si sono svolti i funerali di, la pallavolista di 18 anniIgor ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : I nostri figli, a causa della guerra della Russia contro il nostro Paese, ora incontrano i loro papà nel cimitero.… - enpaonlus : Una tragedia annunciata. Ignorate nel tempo tutte le raccomandazioni che avrebbero permesso di evitarla. ?… - DAZN_IT : Un grosso in bocca al lupo a #Szczesny ???? Il portiere della #Juventus è uscito per un dolore al petto ? #UEL #DAZN - CentroPhoenix_ : [SOLUZIONI]?? Dolore cronico: terapie con biofeedback Il dolore cronico richiede terapie come il biofeedback, dedi… - brunamar14 : @ClaudiaToni Era con i suoi cuccioli, le hanno teso la trappola della frutta, alla quale non ha saputo resistere...… -