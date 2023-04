Il design di BMW raccontato in A Creative's Journey (Di martedì 18 aprile 2023) Come nasce il design di BMW di oggi e di domani? Lo racconta la Casa baverese a Milano. Il team di designer del BMW Group invita i visitatori a visitare l'installazione 'A Creative's Journey', in ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Come nasce ildi BMW di oggi e di domani? Lo racconta la Casa baverese a Milano. Il team dier del BMW Group invita i visitatori a visitare l'installazione 'A's', in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EstebBeltramino : Un viaggio nel design di Bmw alla Milano Design Week #motori - accessoricarro1 : Profondi anteriori adatti per la BMW 3 Serie E46 non Faclift (1998-2001) M3 Design (Cod. K-FFBME46M3… - cristinecu432 : RT @BMWItalia: La calandra dal design imponente tra gli iconici gruppi ottici anteriori non lascia dubbi sulla sua sua dinamicità. THE 1. h… - BMWItalia : La calandra dal design imponente tra gli iconici gruppi ottici anteriori non lascia dubbi sulla sua sua dinamicità.… - AmbrosiAuto : La calandra dal design imponente tra gli iconici gruppi ottici anteriori non lascia dubbi sulla sua sua dinamicità.… -