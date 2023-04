Il Comune di San Marzano sul Sarno aderisce al progetto “Piazza Wi-fi Italia”

Leggi su zon

(Di martedì 18 aprile 2023) Ildi Sansulha aderito alWi-fi”, promosso dal ministero dello Sviluppo Economico e Infratel. Grazie a questosono state completate le prime sette installazioni degli impianti previste in questa prima fase per erogare connettività in alcune aree cittadine. “È stato fatto un ottimo lavoro e ritengo che i punti di accesso sono strategicamente posizionati per supportare, in maniera ottimale, il flusso dei dati dei cittadini che utilizzano tutti i servizi internet”, ha detto la sindaca di Sansul, Carmela Zuottolo. “Con questa iniziativa – ha continuato – ildi Sansul...