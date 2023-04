Il comune di Roma su Immobile: «Il semaforo funzionava bene» (Di martedì 18 aprile 2023) La risposta del comune di Roma sul presunto malfunzionamento del semaforo nell’incidente di Immobile. I dettagli Il comune di Roma, tramite una nota ufficiale pubblicata sui Servizi per la Mobilità, si è espresso sul presunto malfunzionamento del semaforo nell’incidente che ha coinvolto Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Di seguito il comunicato. COMUNICATO – «Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) La risposta deldisul presunto malfunzionamento delnell’incidente di. I dettagli Ildi, tramite una nota ufficiale pubblicata sui Servizi per la Mobilità, si è espresso sul presunto malfunzionamento delnell’incidente che ha coinvolto Ciro, attaccante della Lazio. Di seguito il comunicato. COMUNICATO – «Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : ??#Mobilità, in arrivo 118 #bus ibridi destinati ad #Atac. Inizieranno a circolare entro inizio estate. Più di 1200… - gspazianitesta : Con i soldi dei contribuenti, in prima serata, la Rai ha esaltato l'occupazione illegale di un immobile (reato 'pun… - chiccotesta : A Ruotolo fa il controcanto Rampelli di Fratelli d Italia. Il termovalorizzatore? Forse si ma piccolo e non lì dov… - claruatta : RT @ComunediCuneo: Annullamento Mercato del 25 aprile in Piazza Galimberti, Piazza Virginio, via Roma e Piazza Seminario - Comune di Cuneo… - serenel14278447 : 'ROMA L’incidente di Immobile: «Il suv andava a 80 all’ora». Il Comune: «Il semaforo era funzionante» di Rinaldo Fr… -