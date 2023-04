Il City presenta progetto per ampliare l’Etihad: costerà 300 milioni (Di martedì 18 aprile 2023) Il Manchester City ha comunicato oggi di aver inoltrato al Consiglio della città di Manchester il proprio piano per sviluppare un’esperienza di prim’ordine per i propri tifosi e di destinare un’area intrattenimento all’interno dell’Etihad Stadium attiva tutto l’anno. Questa proposta è il risultato di una consultazione andata in scena fra il 28 febbraio e il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 aprile 2023) Il Manchesterha comunicato oggi di aver inoltrato al Consiglio della città di Manchester il proprio piano per sviluppare un’esperienza di prim’ordine per i propri tifosi e di destinare un’area intrattenimento all’interno delStadium attiva tutto l’anno. Questa proposta è il risultato di una consultazione andata in scena fra il 28 febbraio e il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Notizie #Stadi Il City presenta progetto per ampliare l’Etihad: costerà 300 milioni: Il Manchester City ha comunic… - enricoI00 : RT @CalcioFinanza: Il City presenta progetto per ampliare l’Etihad: costerà 300 milioni e sarà terminato in 3 anni - CalcioFinanza : Il City presenta progetto per ampliare l’Etihad: costerà 300 milioni e sarà terminato in 3 anni… - citynowit : Reggio alla conquista dei mercati britannici, con la presenta all'expo londinese. Le parole del consigliere Mantegn… - bennygiardina : Il Manchester City presenta un progetto di espansione dell'Etihad Stadium da 300 milioni di sterline -