Il chirurgo Salvatori | Immobile può guarire in fretta | ecco cosa serve

ROMA - Al la Lazio ha lavorato dal 2004 al 2016, Stefanospecializzato in ortopedia e traumatologia sino a pochi giorni fa era a capo dell'équipe medica del Benevento. Pur non avendo avuto la possibilità di lavorare con Ciro Immobile in ...

Lazio, l’ex ortopedico: “Immobile In genere servono 2/3 settimane, ma lui tornerà presto” Fantacalcio ®

Ortopedico, ex Benevento e Lazio, ci racconta l’evoluzione clinica del bomber biancoceleste ai box dopo l'incidente in auto ...Stefano Salvatori è un chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, ha lavorato fino a poco tempo fa nel team doctor del Benevento e, come riporta la rassegna di Radiosei, ...