Il caso Cospito davanti alla Consulta, l’avvocato: “La pena fissa è incostituzionale”, l’Avvocatura: “Attenuante porterebbe a riconoscere lieve entità per la mafia” (Di martedì 18 aprile 2023) Il caso di Alfredo Cospito, l’anarchico condannato in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo Nucleare e in attesa della definizione del giudizio per l’attentato alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano per la quale è accusato del reato di strage politica, è arrivata al vaglio dei giudici della Corte costituzionale. Il 55enne, che ha iniziato uno prolungato sciopero della fame che ha imposto anche il ricovero in ospedale, chiede l’abolizione del carcere duro. Una protesta contro le decisioni prese nei suoi confronti dei magistrati che fino alla Cassazione hanno confermato il regime carcerario nei suoi confronti, ma anche contro il carcere duro applicato nei confronti degli altri detenuti. Oggi uno degli ultimi capitoli (è stato presentato anche un ricorso alla Cedu, ndr). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Ildi Alfredo, l’anarchico condannato in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo Nucleare e in attesa della definizione del giudizio per l’attentatoScuola allievi dei carabinieri di Fossano per la quale è accusato del reato di strage politica, è arrivata al vaglio dei giudici della Corte costituzionale. Il 55enne, che ha iniziato uno prolungato sciopero della fame che ha imposto anche il ricovero in ospedale, chiede l’abolizione del carcere duro. Una protesta contro le decisioni prese nei suoi confronti dei magistrati che finoCassazione hanno confermato il regime carcerario nei suoi confronti, ma anche contro il carcere duro applicato nei confronti degli altri detenuti. Oggi uno degli ultimi capitoli (è stato presentato anche un ricorsoCedu, ndr). ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antimafia2000 : Caso Cospito: oggi alla Consulta il vaglio sul 'nodo' attenuanti - infoitinterno : Caso Cospito: avv. Stato, attenuanti creerebbero vulnus anche su mafia - infoitinterno : Caso Cospito: difesa, pena fissa a ergastolo è incostituzionale - infoitinterno : Caso Cospito, oggi la Consulta decide su attenuanti per l’anarchico - Archivio_Moroni : RT @CSOA_COX18: My Own Voice, Contrasto, Zona d’ombra, Inganno, Il canto dell’allodola, canzone di Tiziana Oppizzi, Fino all’ultimo respiro… -