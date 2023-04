Il Cantante Mascherato, caos dietro le quinte: Valeria Marini interrompe l’eliminazione (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso dell’ultimo appuntamento de Il Cantante Mascherato, la situazione pare essere sfuggita di mano al momento dell’eliminazione. Sotto la maschera dello scoiattolo c’era Valeria Marini, ma per scoprirlo c’è voluto un po’ di tempo. La showgirl, infatti, ha deciso di darsi prima una sistematina e poi rivelarsi alla platea. Un momento di grande imbarazzo generale che ha rallentato di molto il programma, nonché il momento più atteso ossia quello dell’eliminazione appunto. Il Cantante Mascherato: caos dietro le quinte E’ successo di tutto nel corso dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato in quanto Valeria Marini si sarebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso dell’ultimo appuntamento de Il, la situazione pare essere sfuggita di mano al momento del. Sotto la maschera dello scoiattolo c’era, ma per scoprirlo c’è voluto un po’ di tempo. La showgirl, infatti, ha deciso di darsi prima una sistematina e poi rivelarsi alla platea. Un momento di grande imbarazzo generale che ha rallentato di molto il programma, nonché il momento più atteso ossia quello delappunto. IlleE’ successo di tutto nel corso dell’ultima puntata de Ilin quantosi sarebbe ...

