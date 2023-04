«Il calcio trasforma geni in idioti, i club piangono miseria ma sperperano» (El Paìs) (Di martedì 18 aprile 2023) “I geni della finanza conoscono segreti che il resto dell’umanità non conosce, ma il calcio è un gioco empio. trasforma chiunque in un idiota“. Così Santiago Segurola torna a scrivere del calcio degli spendaccioni lagnanti, che prima sperperano e poi piangono sulla sostenibilità finanziaria. L’innesco è il Chelsea, avversario del Real Madrid in Champions. L’editorialista del Paìs lo usa come esempio. E scrive: “Una volta insediati, anche i nuovi proprietari del club londinese non temono Dio. Sono motivati ??dal profitto. Vedono nel calcio un terreno straordinariamente fertile per gli affari”. Segurola ricorda le centinaia di milioni spese al mercato, i due-tre allenatori licenziati (“Lampard è il prossimo”) della nuova gestione. Dei ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) “Idella finanza conoscono segreti che il resto dell’umanità non conosce, ma ilè un gioco empio.chiunque in un idiota“. Così Santiago Segurola torna a scrivere deldegli spendaccioni lagnanti, che primae poisulla sostenibilità finanziaria. L’innesco è il Chelsea, avversario del Real Madrid in Champions. L’editorialista dello usa come esempio. E scrive: “Una volta insediati, anche i nuovi proprietari dellondinese non temono Dio. Sono motivati ??dal profitto. Vedono nelun terreno straordinariamente fertile per gli affari”. Segurola ricorda le centinaia di milioni spese al mercato, i due-tre allenatori licenziati (“Lampard è il prossimo”) della nuova gestione. Dei ...

