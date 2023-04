Il 730 precompilato apre i battenti il 2 maggio. Modifiche dall’11 maggio (Di martedì 18 aprile 2023) Al debutto la possibilità di delegare una persona di fiducia anche in videochiamata. Sale a 1,3 miliardi il numero dei dati trasmessi all’Agenzia Leggi su ilsole24ore (Di martedì 18 aprile 2023) Al debutto la possibilità di delegare una persona di fiducia anche in videochiamata. Sale a 1,3 miliardi il numero dei dati trasmessi all’Agenzia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngoloNews2018 : Svelata la data di uscita del modello 730 2023 precompilato online, ecco quando - filadelfo72 : Svelata la data di uscita del modello 730 2023 precompilato online, ecco quando - RisparmioG : Svelata la data di uscita del modello 730 2023 precompilato online, ecco quando - InfoFiscale : Via libera del Garante della Privacy allo schema di decreto del MEF per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle… - fisco24_info : Dal 2 maggio disponibile online il modello 730 precompilato: Consultabile per un primo periodo, dall’11 maggio potr… -