Iachini | Napoli-Milan è una gara aperta che andrà disputata con grande attenzione

(Di martedì 18 aprile 2023) Beppe, allenatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Quali potranno essere le mosse tattiche per la sfida di questa sera? “Il, forte del risultato favorevole dell’andata ed in campionato, vorrà ripetere la prestazione positiva fornita contro gli azzurri. Non credo che Pioli sceglierà una strategia conservativa. Difatti, sarà importante segnare un gol a Fuorigrotta. Un atteggiamento eccessivamente guardingo, inoltre, rischia di esporre i rossoneri al pericolo di subire gli avversari. Anche il, inoltre, dovrà farea non subire gol, dovendo mantenere il risultato nell’equilibrio necessario per la rimonta”. Quali sono i pregi di Pioli e Spalletti? “Sono due allenatori che hanno saputo dare una organizzazione alle proprie squadre. Soprattutto ...

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Iachini, ex allenatore di Fiorentina