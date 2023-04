I pugni di Cuadrado e le lacrime di Fagioli: la Juve ha i nervi a pezzi (Di martedì 18 aprile 2023) Le difficoltà tecniche in campo e le vicende extra calcistiche stanno avendo un brutto effetto sui giocatori della Juve L’edizione odierna del Corriere dello Sport, traccia la situazione di che si vive in casa Juve, in cui sembra che la condizione dei giocatori riveli molto nervosismo. Ad incidere tanti fattori: sia di campo, con le pessime prestazioni e l’eliminazione ai giorni di Champions League, che fuori campo, con le vicende giudiziarie. Inserendo nel cocktail anche i numerosi infortuni e l’anomala sosta per i mondiali, il risultato è un gruppo con i nervi a fior di pelle. Numerosi gli incidenti rivelatori dopo la sosta: partendo dalla rissa nel finale di Coppa Italia con l’Inter, con Cuadrado protagonista in negativo, al litigio tra Paredes e Allegri in allenamento a Pasquetta, fino alle palpitazioni di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Le difficoltà tecniche in campo e le vicende extra calcistiche stanno avendo un brutto effetto sui giocatori dellaL’edizione odierna del Corriere dello Sport, traccia la situazione di che si vive in casa, in cui sembra che la condizione dei giocatori riveli molto nervosismo. Ad incidere tanti fattori: sia di campo, con le pessime prestazioni e l’eliminazione ai giorni di Champions League, che fuori campo, con le vicende giudiziarie. Inserendo nel cocktail anche i numerosi infortuni e l’anomala sosta per i mondiali, il risultato è un gruppo con ia fior di pelle. Numerosi gli incidenti rivelatori dopo la sosta: partendo dalla rissa nel finale di Coppa Italia con l’Inter, conprotagonista in negativo, al litigio tra Paredes e Allegri in allenamento a Pasquetta, fino alle palpitazioni di ...

