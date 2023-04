I programmi in tv oggi, 18 aprile 2023: film e intrattenimento (Di martedì 18 aprile 2023) Su Rai Uno Imma Tataranni Sostituto procuratore, su Canale 5 Napoli – Milan. Guida ai programmi Tv della serata del 18 aprile 2023 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 18 aprile 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.19 The Reckoning.Inghilterra, 1665. Durante la Grande Pestilenza, la vedova Grace rifiuta le avances del padrone della tenuta e viene imprigionata con l’accusa di stregoneria. Dovrà dimostrare la sua innocenza all’Inquisizione. Su Rai Movie dalle 21.10 Alex Cross – La memoria del Killer. Il detective Alex Cross, aiutato dai colleghi Tommy Kane e Monica ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 aprile 2023) Su Rai Uno Imma Tataranni Sostituto procuratore, su Canale 5 Napoli – Milan. Guida aiTv della serata del 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 The Reckoning.Inghilterra, 1665. Durante la Grande Pestilenza, la vedova Grace rifiuta le avances del padrone della tenuta e viene imprigionata con l’accusa di stregoneria. Dovrà dimostrare la sua innocenza all’Inquisizione. Su Rai Movie dalle 21.10 Alex Cross – La memoria del Killer. Il detective Alex Cross, aiutato dai colleghi Tommy Kane e Monica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iWebRadio : Programmi in Onda: Martedì 18 Aprile 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) - ore 08.30 ' Coming Soon ( trail… - Fantast27655985 : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#Sudan, sc… - mich3lamancini : RT @Radio1Rai: ??Tra mafia e depistaggi, il racconto di alcuni delitti mai del tutto chiariti nel passaggio dalla cosiddetta 'prima repubbli… - jmorat : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#Sudan, sc… - aborgnino : RT @Radio1Rai: ??Tra mafia e depistaggi, il racconto di alcuni delitti mai del tutto chiariti nel passaggio dalla cosiddetta 'prima repubbli… -