I Pinguini Tattici Nucleari in cattedra all’Università di Bari dai primi passi al successo, il rettore-fan: «Apprezzo i loro testi dagli esordi» – Il video (Di martedì 18 aprile 2023) Centinaia di studenti del corso Dams dell’Università di Bari hanno affollato la sala dell’AncheCinema per due docenti d’eccezione, i componenti dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti ed Elio Biffi. I due hanno raccontato come la loro formazione culturale li abbia portati poi a intraprendere la carriera nel mondo musicale proprio all’Università. Un laboratorio un po’ alternativo, con tanto di karaoke dei brani più famosi della band bergamasca e striscioni a loro dedicati dai diversi fan tra gli studenti baresi. «Il nostro è un progetto corale – dice Biffi – con sei musicisti che danno vita ai nostri concerti. E già questa è una cosa che va fuori dal tempo e una delle chiavi che ha permesso a noi e non ad altri di avere la visibilità e lo spazio che abbiamo ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Centinaia di studenti del corso Dams dell’Università dihanno affollato la sala dell’AncheCinema per due docenti d’eccezione, i componenti deiRiccardo Zanotti ed Elio Biffi. I due hanno raccontato come laformazione culturale li abbia portati poi a intraprendere la carriera nel mondo musicale proprio. Un laboratorio un po’ alternativo, con tanto di karaoke dei brani più famosi della band bergamasca e striscioni adedicati dai diversi fan tra gli studenti baresi. «Il nostro è un progetto corale – dice Biffi – con sei musicisti che danno vita ai nostri concerti. E già questa è una cosa che va fuori dal tempo e una delle chiavi che ha permesso a noi e non ad altri di avere la visibilità e lo spazio che abbiamo ...

