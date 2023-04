I migliori graphic novel del momento

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 aprile 2023) Passione? Ecco lenovità di questa primavera, che spaziano dalle uscite (appena avvenute e imminenti) fino agli appuntamenti che abbinano nuove scoperte a incontri con gli autori, fino alle trasposizioni in forma di podcast e sul grande schermo. Si sta aprendo una stagione bellissima: Love everlasting (Bao publishing) https://media.gqitalia.it/photos/643e67eea19c40c794852ec5/1:1/w 1600,h 1600,c limit/Love%20everlasting.png L’immagine del bacio del film Via col vento e le punte sadiche di Quentin Tarantino, le sinapsi di un ufficiale antiterrorismo della CIA diventato scrittore di successo e le matite di chi è avvezzo ai supereroi di Marvel e DC Comics, ma, soprattutto, l’idea che l’amore non dà la felicità - ; semmai, la morte. Love everlasting, di Tom King (Visione, da cui la serie WandaVision) e Elsa ...