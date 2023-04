I Greta Van Fleet a Bologna nel 2023 per l’unica data italiana | data e biglietti in prevendita

(Di martedì 18 aprile 2023) Lo Starcatcher World Tour porterà iVannelper. La band dei fratelli Kiszka suonerà all’Unipol Arena per portare sul palco la nuova esperienza discografica. IVannelVansaranno all’Unipol Arena diil 30 novembre. Iper il concerto saranno disponibili ina partire dalle ore 10 di giovedì 20 aprile per gli utenti di Live Nation, mentre le prevendite generali partiranno venerdì 21 aprile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __reinventlove : Oddio i Greta van fleet a Bologna a novembre basta questa volta voglio vederli - rockolpoprock : Greta Van Fleet: il tour mondiale fa tappa a Bologna a novembre - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Greta Van Fleet: UFFICIALE in concerto a Bologna il 30 novembre. Tutte le info ?? La band dei frat… - alwaysyouhaz_ : I Greta van fleet che suonano a Bologna con il loro nuovo tour. Giuro che devo andarci - VirginRadioIT : Greta Van Fleet: UFFICIALE in concerto a Bologna il 30 novembre. Tutte le info ?? La band dei fratelli Kiszka sarà i… -

Greta Van Fleet presenteranno il nuovo album " Starcatcher ", in uscita il prossimo 21 luglio, anche in Italia . La band dei fratelli Kiszka ha annunciato oggi il tour mondiale a supporto del loro ...Il bassista e il batterista dei Greta Van Fleet , rispettivamente Sam Kiszka e Danny Wagner, parlando con Kevin Vargas di Loudwire Nights hanno rivelato alcuni preziosi consigli che diede loro Elton John nel 2017, consigli che si ...

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 20 aprile, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su ...