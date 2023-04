I gol di Haaland sono brutti? (Di martedì 18 aprile 2023) Josep Guardiola ama Erling Haaland. Dice di amarlo, cioè, come un marito dice di amare la moglie in una cena con solo amici maschi. Ne loda le qualità come un marito dopo il calcetto loda la cucina della moglie che gli fa trovare la cena pronta a casa. Non ne potrebbe fare a meno. Sì, insomma, fino a un certo punto. Perché un mese fa, quando lo ha sostituito dopo che Haaland aveva segnato 5 gol contro il Lipsia e mancava ancora mezz’ora, Guardiola ne ha parlato benissimo ma quando gli hanno chiesto se era quello che gli è mancato gli scorsi anni per vincere la Champions la sua fronte si è increspata come un rotolo di carta cinese del secolo scorso, di quelli dipinti con inchiostri quasi invisibili. «No, non penso» ha risposto subito, senza bisogno di pensarci veramente, seguendo un impulso a negare che veniva dal profondo. La fronte gli è scesa ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 18 aprile 2023) Josep Guardiola ama Erling. Dice di amarlo, cioè, come un marito dice di amare la moglie in una cena con solo amici maschi. Ne loda le qualità come un marito dopo il calcetto loda la cucina della moglie che gli fa trovare la cena pronta a casa. Non ne potrebbe fare a meno. Sì, insomma, fino a un certo punto. Perché un mese fa, quando lo ha sostituito dopo cheaveva segnato 5 gol contro il Lipsia e mancava ancora mezz’ora, Guardiola ne ha parlato benissimo ma quando gli hanno chiesto se era quello che gli è mancato gli scorsi anni per vincere la Champions la sua fronte si è increspata come un rotolo di carta cinese del secolo scorso, di quelli dipinti con inchiostri quasi invisibili. «No, non penso» ha risposto subito, senza bisogno di pensarci veramente, seguendo un impulso a negare che veniva dal profondo. La fronte gli è scesa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 45 - Erling #Haaland è il 1° calciatore nella storia della Premier League a segnare 45 gol in una singola stagione… - lUltimoUomo : Un pensiero strisciante che sembra avere anche il suo allenatore. - mpersivale : @fcin1908it Sempre spaccone ma se Haaland (che ha fatto più gol in una partita di quanti ne ha segnati Correa in tu… - SamueleS14 : @DirezioneTorino @andrealoca77 Il discorso era partito da haaland che dovrebbe segnare a valanga nella Juve di Alle… - 7aannggeellaa7 : RT @andrealoca77: Domanda per il JTwitter, rispondete onestamente. Quanti gol all'anno farebbe Erling Haaland se fosse il numero 9 della Ju… -