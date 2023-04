I futuri di geometri di Bergamo in visita alla Isocell Precompressi Spa di Varna

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 aprile 2023) Scuola sul campo per cinquanta studenti dell’Istituto Tecnico perG. Quarenghi diche sono stati accolti nella Città dei Conci, centro logistico di Hinterrigger a, in provincia di Bolzano, diSpa, azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e messa in opera di elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo per la realizzazione di grandi opere. La prima di una serie di esperienze attraverso cuirispondenecessità e alle richieste di un mondo scolastico che vuole uscire dall’aula e vivere in prima persona l’operatività del lavoro quotidiano. Non c’è lezione migliore di quella tenuta nel sito dove si sta realizzando l’asse ferroviario Monaco/Verona Galleria di Base del Brennero B0130 – lotto di ...