"I cinesi li conosco molto bene...": il vero piano di Xi Jinping, l'esperto cambia il quadro (Di martedì 18 aprile 2023) Probabilmente il più noto sociologo della religione italiano, fondatore e direttore di un Centro studi sulle nuove religioni (Cesnur) che è la più consultata banca dati sui fenomeni religiosi in Italia, Massimo Introvigne è anche uno studioso di cose cinesi. Dal 2018 dirige infatti il quotidiano online di informazioni sulla religione in Cina Bitter Winter, ed è stato poco fa a Taipei come relatore a un “Freedom of Religion or Belief Forum” organizzato dalla National Taiwan University. Taiwan è un Paese paria nel mondo. Eppure, un po' tutti i soggetti che danno “pagelle” sulla democrazia, a partire da Economist e Freedom House, gli danno dei voti altissimi. «Noi che siamo professionisti del campo e specialisti nel cercare il pelo nell'uovo riusciamo a trovare problemi pure a Taiwan. Ad esempio, dal punto di vista fiscale ci sono dei contenziosi con organizzazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Probabilmente il più noto sociologo della religione italiano, fondatore e direttore di un Centro studi sulle nuove religioni (Cesnur) che è la più consultata banca dati sui fenomeni religiosi in Italia, Massimo Introvigne è anche uno studioso di cose. Dal 2018 dirige infatti il quotidiano online di informazioni sulla religione in Cina Bitter Winter, ed è stato poco fa a Taipei come relatore a un “Freedom of Religion or Belief Forum” organizzato dalla National Taiwan University. Taiwan è un Paese paria nel mondo. Eppure, un po' tutti i soggetti che danno “pagelle” sulla democrazia, a partire da Economist e Freedom House, gli danno dei voti altissimi. «Noi che siamo professionisti del campo e specialisti nel cercare il pelo nell'uovo riusciamo a trovare problemi pure a Taiwan. Ad esempio, dal punto di vista fiscale ci sono dei contenziosi con organizzazioni ...

