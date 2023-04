I 5 punti del G7 per svincolarsi da Pechino sulle materie prime (Di martedì 18 aprile 2023) La transizione energetica è in atto, accelerata in vari modi dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalla spinta fornita dagli incentivi pubblici. Secondo le ultime analisi, circa il 90% della domanda di elettricità nel 2022 è stata soddisfatta da energia da fonti rinnovabili. Un trend in buona parte spiegabile alla luce della crisi energetica seguita all’invasione russa, che ha riportato al top dell’agenda dei governi europei la voce “sicurezza energetica” e la possibilità di ridurre le importazioni di gas e petrolio con una maggiore penetrazione/installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Se da una parte questo rappresenta un’eterogenesi dei fini per Vladimir Putin, le necessità di riportare “a casa” la produzione di tecnologie low-carbon e le filiere a monte è al contrario il tentativo di non replicare gli errori fatti in passato, passando da una dipendenza all’altra nel giro di ... Leggi su formiche (Di martedì 18 aprile 2023) La transizione energetica è in atto, accelerata in vari modi dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalla spinta fornita dagli incentivi pubblici. Secondo le ultime analisi, circa il 90% della domanda di elettricità nel 2022 è stata soddisfatta da energia da fonti rinnovabili. Un trend in buona parte spiegabile alla luce della crisi energetica seguita all’invasione russa, che ha riportato al top dell’agenda dei governi europei la voce “sicurezza energetica” e la possibilità di ridurre le importazioni di gas e petrolio con una maggiore penetrazione/installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Se da una parte questo rappresenta un’eterogenesi dei fini per Vladimir Putin, le necessità di riportare “a casa” la produzione di tecnologie low-carbon e le filiere a monte è al contrario il tentativo di non replicare gli errori fatti in passato, passando da una dipendenza all’altra nel giro di ...

