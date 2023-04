Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WineNewsIt : #Distribuzione nel canale #horeca, fulcro del #fuoricasa, da 17 #miliardi di #euro di fatturato: il #Rapporto… - Giornaleditalia : Presentato il secondo Rapporto Censis-Italgrob sulla Distribuzione Horeca e la filiera del fuori casa - Giornaleditalia : Presentazione secondo Rapporto Censis-Italgrob sulla distribuzione Horeca e la filiera del fuori casa - tusciatimes : Presentazione del secondo Rapporto Censis-Italgrob “Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa: una g ... -… -

E' quanto emerge dal secondo rapporto Censis - Italgrob "Distribuzionedel fuori casa: una grande opportunità per il rilancio italiano", presentato al Senato. Secondo il dossier, la ...Registrazione video del dibattito dal titolo "l rapporto Censis - Italgrob "Distribuzionedel fuori casa: una grande opportunità per il rilancio italiano".", registrato a Roma ...... con il brand Somma1867 e la collezione bespoke La Suite, destinata al settoree al ... raccontare i nostri valori tra cui la cultura del 'fatto in Italia, del controllo diretto della...

Horeca e filiera "fuori casa", occasione per il rilancio italiano - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2023 "La distribuzione Horeca è strategica ed è importante per il futuro non solo di chi ci lavora, di chi è titolare di impresa ma in generale per il nostro Paese per ...(Teleborsa) - Presentato il secondo Rapporto Censis-Italgrob "Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa: una grande opportunità per il rilancio italiano" che offre una fotografia nitida ...