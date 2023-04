Hong Kong, in mostra il rubino "Estrela de Fura" da 55,22 carati (Di martedì 18 aprile 2023) Si chiama "Estrela de Fura". E' il rubino da 55,22 carati messo in mostra a Hong Kong dalla casa d'asta Sotheby's. Prima che venga messa all'asta entro la fine dell'anno, la gemma sara' esposta a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Si chiama "de". E' ilda 55,22messo indalla casa d'asta Sotheby's. Prima che venga messa all'asta entro la fine dell'anno, la gemma sara' esposta a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : “Hong Kong, pensa, era nel Regno Unito” (semicit @LucaBizzarri) - mirkonicolino : (MF-Milano Finanza) Steven #Zhang ritenuto inadempiente per 250 milioni di euro a Hong Kong. Gli istituti bancari o… - delluccimarco1 : Hong Kong, in mostra il rubino 'Estrela de Fura' da 55,22 carati - Moon13_me : RT @fratotolo2: “Hong Kong, pensa, era nel Regno Unito” (semicit @LucaBizzarri) - singerel : RT @LennyBusker3: Remain vigilant over national security risks hongkonghesi dovrebbero rimanere vigili sulle minacce alla sicurezza nazion… -