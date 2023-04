Hockey su ghiaccio, Mondiali femminili 2023: primo successo per l’Italia, sconfitta la Gran Bretagna (Di martedì 18 aprile 2023) primo successo per l’Italia femminile dell’Hockey su ghiaccio nel Mondiale di 1^ Divisione Gruppo B, in cui le azzurre hanno sconfitto 2-0 la Gran Bretagna. Anna Caumo e Matilde Fantin hanno firmato le due reti per le Azzurre, che hanno controllato la partita, concedendo solo undici tiri in porta alla squadra avversaria. L’1 a 0 è arrivato in situazione di penalty killing, in avvio di periodo centrale, con Caumo che intercetta il disco sulla blu di difesa, si invola verso Jackson e insacca. Nella terza frazione il raddoppio, in situazione di doppia superiorità numerica. Le ragazze di coach Fedrizzi, che all’esordio erano state sconfitte dalla Corea del Sud, torneranno sul ghiaccio giovedì 20 aprile, alle 08:45 ora italiana, contro il Kazakistan. ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023)perfemminile dell’sunel Mondiale di 1^ Divisione Gruppo B, in cui le azzurre hanno sconfitto 2-0 la. Anna Caumo e Matilde Fantin hanno firmato le due reti per le Azzurre, che hanno controllato la partita, concedendo solo undici tiri in porta alla squadra avversaria. L’1 a 0 è arrivato in situazione di penalty killing, in avvio di periodo centrale, con Caumo che intercetta il disco sulla blu di difesa, si invola verso Jackson e insacca. Nella terza frazione il raddoppio, in situazione di doppia superiorità numerica. Le ragazze di coach Fedrizzi, che all’esordio erano state sconfitte dalla Corea del Sud, torneranno sulgiovedì 20 aprile, alle 08:45 ora italiana, contro il Kazakistan. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMusso6 : RT @GebrichNataliya: Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai tornei della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio finché… - nuccia20 : RT @GebrichNataliya: Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai tornei della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio finché… - DanieleP60 : RT @GebrichNataliya: Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai tornei della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio finché… - _ITALIACHEVINCE : RT @OA_Sport: #Hockey ghiaccio femminile, l’Italia stende la Gran Bretagna e si rilancia dopo il ko all’esordio - - HCBfansLT : Gara 6 Finale ICE Hockey League 2022-2023 ?? Questa sera si torna a giocare sul ghiaccio della Salzburg Eisarena. Pa… -