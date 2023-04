Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Bolzano fa l’impresa a Salisburgo! Il titolo si giocherà in Gara-7 (Di martedì 18 aprile 2023) Bolzano non molla, passa di nuovo a Salisburgo nella serie della finale playoff della ICE Hockey League 2023 e riporta il computo in parità sul 3-3. Tutto, quindi, si deciderà in Gara-7 che sarà di scena in casa dei Foxes venerdì 21 aprile alle ore 19.30. Red Bull Salisburgo – HCB Alto Adige Alperia 3-4 (serie 3-3): il match si apre nella maniera migliore per i Foxes che sbloccano il punteggio con Halmo al minuto 15:42. Quindi, dopo appena 44 secondi, arriva il raddoppio di Gazley su assist di Valentine con la rete del 2-0 al 16:26. Si parte con il secondo periodo ed è di nuovo Gazley ad andare a rete con il 3-0 al minuto 23:55. Gli austriaci sembrano in ginocchio ma provano subito a reagire e lo fanno con Huber che accorcia sull’1-3 al 25:34. Bolzano allunga di nuovo con Frank al ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)non molla, passa di nuovo a Salisburgo nella serie della finale playoff della ICEe riporta il computo in parità sul 3-3. Tutto, quindi, si deciderà in-7 che sarà di scena in casa dei Foxes venerdì 21 aprile alle ore 19.30. Red Bull Salisburgo – HCB Alto Adige Alperia 3-4 (serie 3-3): il match si apre nella maniera migliore per i Foxes che sbloccano il punteggio con Halmo al minuto 15:42. Quindi, dopo appena 44 secondi, arriva il raddoppio di Gazley su assist di Valentine con la rete del 2-0 al 16:26. Si parte con il secondo periodo ed è di nuovo Gazley ad andare a rete con il 3-0 al minuto 23:55. Gli austriaci sembrano in ginocchio ma provano subito a reagire e lo fanno con Huber che accorcia sull’1-3 al 25:34.allunga di nuovo con Frank al ...

