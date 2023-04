Hockey ghiaccio femminile | l’Italia stende la Gran Bretagna e si rilancia dopo il ko all’esordio

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Immediato riscatto per la Nazionale italiana disual Mondiale 2023 di 1a Divisione Gruppo B in corso di svolgimento a Suwon, in Corea nel Sud.la sconfitta di ieriproprio contro le padrone di casa (1-2 all’overtime) oggi le ragazze allenate da coach Massimo Fedrizzi si sono prontamente rifatte, superando la non semplicecon il punteggio di 2-0. Italia –2-0.un primo tempo concluso a reti bianche,sblocca subito il punteggio in avvio di secondo periodo. Ci pensa Caumo, in inferiorità, a segnare l’1-0 su assist di Gius. La partita prosegue all’insegna dell’equilibrio, fino a che le azzurre non centrano il raddoppio ...