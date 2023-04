Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Cortina cade a Jesenice in Gara-5 e ora è sotto 2-3 nella finale (Di martedì 18 aprile 2023) Jesenice si aggiudica Gara-5 contro Cortina delle finali playoff della Alps Hockey League 2023 e ora si porta avanti 3-2 nella serie. A questo punto gli sloveni potranno sfruttare due match point per mettere le mani sul titolo, con Gara-6 che si giocherà allo stadio Olimpico di Cortina nella serata di giovedì 20 aprile alle ore 20.30). Jesenice – SGC Cortina Hafro 4-1: la sfida si apre con Jesenice che vuole subito mettere le cose in chiaro. Vantaggio immediato di Larinmaa dopo soli 65 secondi, quindi raddoppio immediato di Pance al minuto 6:43. I padroni di casa non si fermano e nel secondo periodo trovano anche il 3-0 con Ulamec al minuto 33:19. ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)si aggiudica-5 controdelle finali playoff dellae ora si porta avanti 3-2serie. A questo punto gli sloveni potranno sfruttare due match point per mettere le mani sul titolo, con-6 che si giocherà allo stadio Olimpico diserata di giovedì 20 aprile alle ore 20.30).– SGCHafro 4-1: la sfida si apre conche vuole subito mettere le cose in chiaro. Vantaggio immediato di Larinmaa dopo soli 65 secondi, quindi raddoppio immediato di Pance al minuto 6:43. I padroni di casa non si fermano e nel secondo periodo trovano anche il 3-0 con Ulamec al minuto 33:19. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... varese1982 : RT @HCMV_VareseIHL: - Alfonso39487669 : RT @GebrichNataliya: Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai tornei della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio finché… - discordoconme : RT @GebrichNataliya: Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai tornei della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio finché… - Renzoseccia : RT @GebrichNataliya: Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai tornei della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio finché… - elvise1657 : RT @GebrichNataliya: Russia e Bielorussia non potranno partecipare ai tornei della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio finché… -